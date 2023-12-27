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Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Миллер отметил, что уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации.

По словам главы компании, за 2023 год по стране было газифицировано более 400 населённых пунктов, а также построено 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в России 270,3 млрд руб.

Также «Газпром» в этом году поставит КНР в 1,5 раза больше газа, чем в прошлом.

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