Замглавы Росавиации Потешкина назначили замглавы Минтранса

Заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность замглавы Министерства транспорта России.

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«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

19 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра цифрового развития директора по связям с государственными органами в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции» Сергея Кучушева.