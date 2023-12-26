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Замглавы Росавиации Потешкина назначили замглавы Минтранса

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Заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность замглавы Министерства транспорта России.

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

19 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра цифрового развития директора по связям с государственными органами в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции» Сергея Кучушева.

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