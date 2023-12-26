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В Ульяновской области реализовали десять инвестпроектов в 2023 году

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В Ульяновской области в 2023 году реализовали десять инвестиционных проектов, заявил губернатор Алексей Русских.
В Ульяновской области реализовали десять инвестпроектов в 2023 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает mosaica.ru.

Также подписано 11 соглашений с общим объёмом инвестиций в 15 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе будет создано 2500 рабочих мест.

В I—II квартале 2024 года планируют запустить ещё семь инвестпроектов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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