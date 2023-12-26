Ефимов: в Москве реализуют 12 проектов КРТ в шести округах

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в шести округах столицы застройщики уже приступили к реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

«В результате в столице появится не менее 75 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций в развитие этих площадок оценивается почти в 690 млрд рублей», — уточнил вице-мэр.

Участки общей площадью 280 га расположены в Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, а также в Новомосковском административных округах столицы.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.