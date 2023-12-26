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В Петербурге прокомментировали ход строительства пересадочного узла метро

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В Санкт-Петербурге рассказали, что работы по строительству пересадочного узла со станции «Путиловская» на «Кировский завод» метрополитена продолжаются. Их планируют завершить в 2024 году.
В Петербурге прокомментировали ход строительства пересадочного узла метро
  • РИА Новости

Строительство пересадки между Красносельско-Калининской и Кировско-Выборгской линиями метрополитена стартовало в этом году, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Работы по сооружению пересадки активно идут уже несколько месяцев. Окончание строительства станций «Путиловская» и «Юго-Западная» запланировано в 2024 году», — заявили в ведомстве.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

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