В Петербурге прокомментировали ход строительства пересадочного узла метро

В Санкт-Петербурге рассказали, что работы по строительству пересадочного узла со станции «Путиловская» на «Кировский завод» метрополитена продолжаются. Их планируют завершить в 2024 году.

Строительство пересадки между Красносельско-Калининской и Кировско-Выборгской линиями метрополитена стартовало в этом году, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Работы по сооружению пересадки активно идут уже несколько месяцев. Окончание строительства станций «Путиловская» и «Юго-Западная» запланировано в 2024 году», — заявили в ведомстве.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.