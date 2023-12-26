В Петербурге прокомментировали ход строительства пересадочного узла метро
- РИА Новости
Строительство пересадки между Красносельско-Калининской и Кировско-Выборгской линиями метрополитена стартовало в этом году, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
«Работы по сооружению пересадки активно идут уже несколько месяцев. Окончание строительства станций «Путиловская» и «Юго-Западная» запланировано в 2024 году», — заявили в ведомстве.
Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.