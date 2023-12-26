Морской и наземный транспорт в Севастополе приостановил движение

Движение морского и наземного транспорта в Севастополе приостановлено.

Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение», — говорится в сообщении.

В Севастополе объявлена воздушная тревога.