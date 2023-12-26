Морской и наземный транспорт в Севастополе приостановил движение
Движение морского и наземного транспорта в Севастополе приостановлено.
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение», — говорится в сообщении.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
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