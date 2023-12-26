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Московский кабельный завод на четверть нарастил производство в 2023 году

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Московское предприятие по производству кабелей в 2023 году на 24% увеличило объём производства, выпустив более 42 тыс. км изделий.
Московский кабельный завод на четверть нарастил производство в 2023 году

Об этом информирует телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский уточнил, что завод «Спецкабель» имеет статус промышленного комплекса, что позволяет предприятию снижать региональную ставку налога на прибыль, в два раза сокращать налог на имущество, на 80% — земельный налог.

Предприятие существует 26 лет и специализируется на выпуске кабелей и прочего оборудования, включая огнестойкие кабельные линии.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь — июнь 2023 года выпустили продукцию на 40,5 млрд рублей.

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