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Дагестанского депутата арестовали по делу об убийстве 17-летней давности

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Суд в Дагестане арестовал Гамзата Шихабудинова, депутата городского собрания города Кизилюрт, по уголовному делу об убийстве двух человек, произошедшем в 2006 году. Всего по данному делу арестованы пять человек.
Дагестанского депутата арестовали по делу об убийстве 17-летней давности
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

В 2006 году возле придорожного кафе на трассе Ростов — Баку произошло убийство местного жителя и его несовершеннолетнего ребёнка.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинения по п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 4 ст. 222 УК России.

Четверо фигурантов, в том числе Шихабудинов, арестованы на два месяца. Ещё одного обвиняемого суд отправил под домашний арест из-за того, что у него инвалидность первой группы.

Ранее URA.RU сообщило, что в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа следователи возбудили уголовное дело в отношении охотника, который по ошибке застрелил родственника.

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