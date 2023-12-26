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Собянин вручил награды педагогам Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил столичным учителям государственные и городские награды по случаю окончания Года педагога и наставника в России.
Собянин вручил награды педагогам Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта. Это, я думаю, если не вся, то значительная часть вашей жизни. Вы, конечно, сделали свою работу достойно. Москва гордится вами. Я вам тоже очень благодарен», — приводятся в материале слова Собянина.

Система столичного образования насчитывает свыше 100 тыс. педагогов, из них 2767 человек имеют первую квалификационную категорию, ещё 6602 — высшую.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге объявили результаты конкурса «Лучший учитель города» за 2023 год.

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