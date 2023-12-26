В Удмуртии 29 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

В Удмуртии 29 семей, проживающих на сельских территориях, получили сертификаты на улучшение жилищных условий по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

На эти цели выделили из федерального бюджета 37,3 млн рублей, из регионального — ещё 1,2 млн рублей.

Средний размер соцвыплаты для каждой семьи составляет около 1,3 млн рублей.

Госпрограмма действует в Удмуртии четыре года. За это время сертификаты на соцвыплаты получили 189 семей.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.