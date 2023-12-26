В Удмуртии 29 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
На эти цели выделили из федерального бюджета 37,3 млн рублей, из регионального — ещё 1,2 млн рублей.
Средний размер соцвыплаты для каждой семьи составляет около 1,3 млн рублей.
Госпрограмма действует в Удмуртии четыре года. За это время сертификаты на соцвыплаты получили 189 семей.
Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.