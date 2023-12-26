Дом журналиста в Петербурге украсили новой подсветкой

Фасад Дома журналиста на Невском проспекте Санкт-Петербурга украсили обновлённой подсветкой. Таким образом, здание вписалось в единое стилистическое оформление центральной улицы города.

В горадминистрации сообщили, что на фасаде Дома журналиста на Невском проспекте, 70, появились 26 светодиодных приборов, пишет neva.today.

В 2005 году Невский проспект стал единственной в мире улицей, более 100 фасадов которой на протяжении 3 км были оформлены в едином световом стиле.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.