Дом журналиста в Петербурге украсили новой подсветкой
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В горадминистрации сообщили, что на фасаде Дома журналиста на Невском проспекте, 70, появились 26 светодиодных приборов, пишет neva.today.
В 2005 году Невский проспект стал единственной в мире улицей, более 100 фасадов которой на протяжении 3 км были оформлены в едином световом стиле.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.