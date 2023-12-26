Население Кирова превысило полмиллиона человек в декабре 2023 года

По данным Кировстата на 1 декабря 2023 года, число жителей Кирова достигло 500,5 тыс. человек.

Об этом информирует progorod43.

В 2021 году, по официальным данным, в городе проживали 493,6 тыс. человек.

Отмечается, что рост численности населения произошёл во многом за счёт миграции, в том числе внутренней. Так, больше всего новых жителей приехали в Киров в сентябре, прирост населения составил более 2,3 тыс. человек.

Ранее глава государства Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства заявил, что ситуация с демографией в России начнёт улучшаться примерно через три года.