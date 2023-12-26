Сервис «Моя семья» Главархива Москвы посетили более 10 млн человек за три года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число пользователей онлайн-сервиса по генеалогии «Моя семья» столичного Главархива превысило 10 млн с момента запуска три года назад.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, сам сервис включает почти 11 млн страниц и пополняется новыми документами ежемесячно.

В его основу легли метрические книги Москвы и Московской губернии, где содержатся записи о рождении, браке и смерти жителей в период с 1694 до 1917 года.

Также в дополнении к сервису «Моя семья» открыт портал «Поиск по архивам».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову сообщал о завершении первого этапа проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» от Главархива.