Приложение «Госуслуги Москвы» скачали 9,8 миллиона раз за 11 лет

Замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» за 11 лет скачали более 9,8 млн раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Среди наиболее востребованных у горожан сервисов приложения — «Электронный дневник», «Мой ребёнок в школе», «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ», а также «Внесение показаний». Пользуются спросом и сезонные сервисы, например москвичи узнают график отключения горячей воды в тёплое время года», — сказал Иванов.

Отмечается, что с помощью приложения можно оплатить счета за городские услуги, записать домашнего питомца к ветеринарному врачу, а также прочитать актуальные новости столицы.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.