Приложение «Госуслуги Москвы» скачали 9,8 миллиона раз за 11 лет
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Среди наиболее востребованных у горожан сервисов приложения — «Электронный дневник», «Мой ребёнок в школе», «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ», а также «Внесение показаний». Пользуются спросом и сезонные сервисы, например москвичи узнают график отключения горячей воды в тёплое время года», — сказал Иванов.
Отмечается, что с помощью приложения можно оплатить счета за городские услуги, записать домашнего питомца к ветеринарному врачу, а также прочитать актуальные новости столицы.
Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.