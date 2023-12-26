Советник главы Крыма: все выложившие видео удара в Феодосии установлены
- РИА Новости
«Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», — сообщил он.
Крючков пояснил, что выкладывая видео ударов, люди «работают на врага» и выполняют работу его разведки — объективный контроль.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
В результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.