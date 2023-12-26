Советник главы Крыма: все выложившие видео удара в Феодосии установлены

Личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии, уже установлены, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», — сообщил он.

Крючков пояснил, что выкладывая видео ударов, люди «работают на врага» и выполняют работу его разведки — объективный контроль.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

В результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.