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Советник главы Крыма: все выложившие видео удара в Феодосии установлены

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Личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии, уже установлены, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Советник главы Крыма: все выложившие видео удара в Феодосии установлены
  • РИА Новости

«Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», — сообщил он.

Крючков пояснил, что выкладывая видео ударов, люди «работают на врага» и выполняют работу его разведки — объективный контроль.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. 

В результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

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