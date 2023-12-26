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Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи в России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи в России в 2024 году.
Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи в России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram правительства России.

«Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что организационный комитет возглавит зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

В состав комитета также войдут министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и т. д.

В ноябре российский лидер Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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