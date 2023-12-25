В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш упавшую собаку

В Бахчисарайском районе Крыма спасли упавшую в ущелье охотничью собаку.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что собака находится на глубине около 5 м.

«При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что собака упала в ущелье скалы Копек-Баш.

Ранее сообщалось, что спасатель 20 минут откачивал собаку, которую вынесли из загоревшейся квартиры в Петропавловске-Камчатском.