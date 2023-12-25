В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш упавшую собаку
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Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что собака находится на глубине около 5 м.
«При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что собака упала в ущелье скалы Копек-Баш.
Ранее сообщалось, что спасатель 20 минут откачивал собаку, которую вынесли из загоревшейся квартиры в Петропавловске-Камчатском.