В Ульяновской области рассказали об итогах 2023 года

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о главных итогах 2023 года.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Мы видим качественный подъём региональной экономики: индекс производства за январь — октябрь составил 110,7%. Растут показатели производственного и промышленного потенциала», — заявил глава региона.

Подписано 11 новых инвестиционных соглашений. Сумма инвестиций составляет более 15 млрд рублей. Это позволит создать 2500 рабочих мест.

«Специалисты требуются на крупные промышленные предприятия. На них есть более 3500 свободных мест с высоким уровнем оплаты труда», — отметил Русских.

Он также сообщил, что в 2023 году в области строят десять ФАПов и один офис врача общей практики, а в 22 поликлиниках идёт капремонт.

Кроме того, открыты Дворец единоборств и Центр спортивной борьбы.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.