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Путин: Россия укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях

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Россия качественно укрепит морскую мощь на всех имеющих стратегическую важность направлениях, включая районы Мирового океана. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России в понедельник, 25 декабря, принял участие в церемонии поднятия флагов на новых кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота. Путин подчеркнул, что Россия обязательно выполнит все планы по судостроению.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — приводит ТАСС слова главы государства.

В ходе церемонии поднятия флагов Путин также заявил, что судостроение в России выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей.

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