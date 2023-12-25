Путин: Россия укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях

Россия качественно укрепит морскую мощь на всех имеющих стратегическую важность направлениях, включая районы Мирового океана. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России в понедельник, 25 декабря, принял участие в церемонии поднятия флагов на новых кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота. Путин подчеркнул, что Россия обязательно выполнит все планы по судостроению.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — приводит ТАСС слова главы государства.

В ходе церемонии поднятия флагов Путин также заявил, что судостроение в России выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей.