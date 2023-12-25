Путин: Россия укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях
Президент России в понедельник, 25 декабря, принял участие в церемонии поднятия флагов на новых кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота. Путин подчеркнул, что Россия обязательно выполнит все планы по судостроению.
«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — приводит ТАСС слова главы государства.
В ходе церемонии поднятия флагов Путин также заявил, что судостроение в России выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей.