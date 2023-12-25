В Новой Москве построят завод по выпуску техоборудования
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Об этом сообщает НСН.
Новый завод будет расположен в Вороновском поселении Троицкого административного округа. Там реализуют выпуск многоквартирного технологического оборудования.
«По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест», — отметил Ефимов.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что компания-инвестор занимается производством многокомпонентного технологического оборудования, активно развивает импортозамещение.
Ранее телеканал «360» сообщал, что две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года.