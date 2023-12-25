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В Новой Москве построят завод по выпуску техоборудования

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Москва подписала с машиностроительным заводом «Поток» договор аренды земельного участка для строительства предприятия, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Новой Москве построят завод по выпуску техоборудования
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Pease

Об этом сообщает НСН.

Новый завод будет расположен в Вороновском поселении Троицкого административного округа. Там реализуют выпуск многоквартирного технологического оборудования.

«По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что компания-инвестор занимается производством многокомпонентного технологического оборудования, активно развивает импортозамещение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года.

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