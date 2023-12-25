Бочкарёв: новый транспортный каркас Москвы в основном сформирован

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что новый транспортный каркас столицы в основном сформирован.

«Из крупных проектов завершим строительство южного отрезка Московского скоростного диаметра за пределами МКАД с его соединением с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Полностью достроим Южную рокаду. Будут также введены в эксплуатацию две развязки, работы по реконструкции которых сейчас активно ведутся: на МКАД с улицей Верхние Поля и с Алтуфьевским шоссе», — сказал Бочкарёв в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также будут строиться небольшие по протяжённости дороги, которые улучшат связанность районов с помощью тоннелей, путепроводов, других инженерных сооружений.

Как отметил Бочкарёв, конфигурации будут разные, но главное, что их будет много.

«Они помогут улучшить движение не только автомобилистов, но и общественного транспорта, ведь, как и в любом крупном городе мира, именно он является основой транспортного каркаса», — заключил заммэра.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.