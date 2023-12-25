Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о перспективах строительства центрального участка жёлтой ветки метро, который бы соединил Калининский и Солнцевский радиусы.

«Вопрос находится в проработке. Ищем технологии, которые позволят гарантированно, без всяких сбоев построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы», — заявил Бочкарёв в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вести строительство в историческом центре города очень сложно.

«Как, например, вывезти оттуда выкопанный грунт? Это же надо пустить сотни грузовиков по и так загруженным дорогам. Кстати, именно поэтому в советское время и не построили второй выход из метро «Комсомольская» на площади трёх вокзалов. Тогда существующие технологии не позволили это сделать. Так что будем продолжать искать новые подходы», — сообщил заммэра.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.