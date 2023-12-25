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В Москве число поездок на трамваях выросло на 20% в течение года

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Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что среднесуточное количество поездок на трамваях в городе увеличилось на 20% с января прошлого года.
В Москве число поездок на трамваях выросло на 20% в течение года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

«Московские трамваи — экологичные, быстрые и надёжные. Наши низкопольные односекционные и трёхсекционные вагоны удобны для всех пассажиров», — отметил Ликсутов.

Он также уточнил, что в ноябре на трамваях совершали до 650 тыс. поездок в рабочий день. По его словам, в 2024 году эта цифра продолжит расти.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.

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