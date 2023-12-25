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Московский портал потребителя опубликовал советы по выбору новогодних подарков

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Московский портал потребителя подготовил материалы, которые помогут москвичам с выбором подарков к Новому году.
Московский портал потребителя опубликовал советы по выбору новогодних подарков
  • Gettyimages.ru
  • © Betsie Van der Meer

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На сайте можно узнать об особенностях приобретения, условиях обмена и возврата подарочных сертификатов, ювелирных украшений, смартфонов, ноутбуков, крупной бытовой техники и автомобилей. Посетителям также объяснят правила покупки технически сложных товаров в рассрочку или кредит.

Портал потребителя содержит порядка 230 статей, видеоинструкций и рекомендаций о правилах продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ, полезных для защиты прав потребителя.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

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