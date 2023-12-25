Собянин: в Москве реализовали более тысячи идей для улучшения уличного движения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализовали более 1 тыс. проектов, способствующих улучшению уличного движения. Так, благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Благодаря нововведениям удалось сократить время в пути, в том числе для пешеходов, отметил Собянин.

По его словам, в общей сложности обустроили 330 пешеходных переходов, ввели почти 26 км выделенных полос для общественного транспорта, обустроили более 11 тыс. парковочных мест.

Ещё на 73 участках изменили скоростной режим, организовали 89 дополнительных полос движения, включая 19 на МКАД.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.