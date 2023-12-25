Роспотребнадзор выявил респираторную инфекцию в лагере «Юность» в Евпатории
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Об этом информирует управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
«По результатам проведённого обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются», — сообщает ведомство.
Уточняется, что в лагере выявили нарушения санитарного законодательства.
Состояние детей, которые находятся в лагере, удовлетворительное.
22 декабря девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность», у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ.
24 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории.