В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ СК Росси.
По данным следствия, тела двух 17-летних девушек нашли в марте 1989 года в лесу Лосиного острова.
«Установлена принадлежность биологических следов уроженцу г. Москвы, который ранее неоднократно был судим и проживал в 1989 году вблизи от места преступления», — говорится в сообщении.
Ранее сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году.