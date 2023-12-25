В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году

Суд приговорил 57-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима по делу об убийстве в 1989 году двух эстонских несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ СК Росси.

По данным следствия, тела двух 17-летних девушек нашли в марте 1989 года в лесу Лосиного острова.

«Установлена принадлежность биологических следов уроженцу г. Москвы, который ранее неоднократно был судим и проживал в 1989 году вблизи от места преступления», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году.