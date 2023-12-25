РБК: российские операторы расширяют сотрудничество с Google по трафику

Российские операторы расширяют сотрудничество с Google, увеличивая пропускную способность для трафика, который нужен для быстрой загрузки контента от компании.

Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Отечественные операторы собираются перейти на новый формат обмена трафиком с Google посредством присоединения к сети компании.

Такая мера поможет обеспечить более быструю загрузку контента от Google и сэкономить на передаче информации.

Уточняется, что ранее американская корпорация использовала для доставки контента специальные серверы Google Global Cache, но после начала СВО компания прекратила поставки новых серверов в Россию, а действующие сейчас постепенно выходят из строя. Предполагается, что новый формат обмена трафиком должен разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее в материале «Известий» сообщалось, что плата операторов за частоты LTE может вырасти.