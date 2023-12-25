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РБК: российские операторы расширяют сотрудничество с Google по трафику

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Российские операторы расширяют сотрудничество с Google, увеличивая пропускную способность для трафика, который нужен для быстрой загрузки контента от компании.
РБК: российские операторы расширяют сотрудничество с Google по трафику
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Отечественные операторы собираются перейти на новый формат обмена трафиком с Google посредством присоединения к сети компании.

Такая мера поможет обеспечить более быструю загрузку контента от Google и сэкономить на передаче информации.

Уточняется, что ранее американская корпорация использовала для доставки контента специальные серверы Google Global Cache, но после начала СВО компания прекратила поставки новых серверов в Россию, а действующие сейчас постепенно выходят из строя. Предполагается, что новый формат обмена трафиком должен разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее в материале «Известий» сообщалось, что плата операторов за частоты LTE может вырасти.

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