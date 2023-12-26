Россияне рассказали, что чаще всего дарят коллегам на Новый год

Россияне в ходе опроса рассказали, какие подарки дарят коллегам на Новый год и сколько на них тратят. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, у трети респондентов (30%) лимит суммы ограничен 500 рублями, 40% опрошенных отметили, что максимальная стоимость подарка составит от 501 до 1 тыс. рублей, а у 19% участников опроса — до 1,5 тыс. рублей.

Отмечается, что 4% россиян рассказали, что тратят на подарки коллегам до 2 тыс. рублей, а вот у 6% респондентов сумма превышает 2 тыс. рублей.

Среди самых популярных подарков для коллег лидируют подарочные наборы с чаем или кофе — 41% опрошенных дарят их чаще всего. В топе находятся также сладости (28%) и ёлочные и новогодние украшения (27%).

«17% респондентов дарили коллегам книги, а 14% опрошенных преимущественно приобретали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или тёплые вещи (перчатки, шарф)», — отмечается в исследовании.

16% россиян отметили вариант «Другое», среди которого подарочные сертификаты, алкоголь и т. д.

Всего в опросе сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что украшения и аксессуары для авто названы идеальными новогодними подарками.