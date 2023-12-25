На территории зоопарка в Чите загорелся макет самолёта Ту-154

В зоопарке «Радуга» в Чите загорелся макет самолёта Ту-154, сообщили в ГУ МЧС региона.

«Поступило сообщение о возгорании макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка «Радуга» по улице Романовский Тракт в Чите... Очаг пожара находится внутри неэксплуатируемого воздушного судна, горит внутренняя обивка», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации задействовали 16 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее в МЧС России по Мурманской области заявили, что спасатели ликвидировали пожар в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в регионе.