В депо «Сокол» метро Москвы открылся сервисный центр по обслуживанию поездов
Он будет заниматься своевременным техническим обслуживанием и диагностикой поездов по контракту жизненного цикла во время всего срока их эксплуатации, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал департамента.
Помимо прочего, сервисная компания занимается мойкой и ежедневной уборкой поездов.
Обновление составов на этой линии планируют начать с 2024 года.
Всего в Московском метрополитене по контракту жизненного цикла уже обслуживается свыше 60% поездов типа «Москва-2020», «Москва» и «Ока».
Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.