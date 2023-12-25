Московские компании заключили ряд соглашений о сотрудничестве с Малайзией
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Участниками бизнес-миссии в Куала-Лумпур стали специалисты по разработке продуктов в сфере информационных технологий и производители оборудования. Они провели презентацию своих товаров и услуг перед иностранными партнёрами.
По итогам переговоров был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, за первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в Малайзию превысила 54%.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.