Московские компании заключили ряд соглашений о сотрудничестве с Малайзией

Десять московских компаний стали участниками деловой поездки в Малайзию, организованной столичным правительством.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Участниками бизнес-миссии в Куала-Лумпур стали специалисты по разработке продуктов в сфере информационных технологий и производители оборудования. Они провели презентацию своих товаров и услуг перед иностранными партнёрами.

По итогам переговоров был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, за первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в Малайзию превысила 54%.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.