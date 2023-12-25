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В Челябинске начали работу 13 лыжных трасс

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Замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил об открытии в городе лыжных трасс.
В Челябинске начали работу 13 лыжных трасс
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Dickerson

Об этом сообщает URA.RU.

«В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона «Инга», на первом озере и на Смолине. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сказал Авдеев на аппаратном совещании 25 декабря.

Он также отметил, что в городе зимой появится 91 хоккейных корт, 69 из них уже залиты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 50 лыжных трасс в парках.

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