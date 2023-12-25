Депутаты Забайкалья в первом чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента региона.
«Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять», — сказано в сообщении.
Проект закона был принят 25 декабря в первом чтении на сессии заксобрания.
Таким образом, предельный срок пребывания агрессивных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, а после произойдёт гуманная эвтаназия.
Ранее в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку.
13 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти мужчины после нападения собак в Ставропольском крае.