Депутаты Забайкалья в первом чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

Депутаты заксобрания Забайкалья в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии бездомных агрессивных собак в регионе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

«Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять», — сказано в сообщении.

Проект закона был принят 25 декабря в первом чтении на сессии заксобрания.

Таким образом, предельный срок пребывания агрессивных собак в пунктах временного содержания и в приютах составит 30 дней, а после произойдёт гуманная эвтаназия.

Ранее в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку.

13 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти мужчины после нападения собак в Ставропольском крае.