Московский холдинг изготовил более 4,5 млн кондитерских наборов в этом году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что речь о московском холдинге «Объединённые кондитеры», имеющем статус промышленного комплекса.
«Наборы от компаний «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» уже появились в магазинах по всей стране», — добавил он.
Фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, из них 40 собираются в Москве.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.