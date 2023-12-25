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Московский холдинг изготовил более 4,5 млн кондитерских наборов в этом году

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Московский производитель в этом году нарастил выпуск сладких новогодних наборов, общий объём такой продукции превысил 4,5 млн единиц.
Московский холдинг изготовил более 4,5 млн кондитерских наборов в этом году
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что речь о московском холдинге «Объединённые кондитеры», имеющем статус промышленного комплекса.

«Наборы от компаний «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» уже появились в магазинах по всей стране», — добавил он.

Фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, из них 40 собираются в Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.

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