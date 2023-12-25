«Ъ»: в ФНБ закончились деньги на выкуп самолётов у иностранных компаний

В Фонде национального благосостояния (ФНБ) почти закончились средства для выкупа самолётов у иностранных компаний.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сказано в материале, в данный момент в ФНБ осталось 3,5 из 300 млрд рублей, которые были выделены на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолёты остались в России после февраля прошлого года.

При этом отмечается, что деньги выделялись как льготный займ под 1,5 % на 15 лет.

Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс», уточняется в материале.

3 ноября в пресс-службе Минфина России сообщили, что объём ФНБ сократился за месяц на 107 млрд рублей.

Российский Центробанк сообщал, что с января 2024 года возобновляет операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ.