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В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии по делу об убийствах 17-летней давности

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Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году.
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии по делу об убийствах 17-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе «Кавказ» летом 2006 года, а также ещё в одном покушении на убийство», — написал он в Telegram.

Подозреваемого задержали по месту службы при содействии Росгвардии.

Ранее правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли преступление 18-летней давности. Установлены все подозреваемые в изнасиловании и убийстве женщины 18 июля 2005 года.

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