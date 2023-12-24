Протаранившая автобус в Рыбинске отказалась от медосвидетельствования

Полиция возбудила административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования в отношении 31-летней женщины, протаранившей автобус в Рыбинске Ярославской области.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В отношении водителя автомобиля Volkswagen составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль на скорости врезался в автобус в Рыбинске и пробил его салон. По данным источника RT, травмы получили трое.