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Три человека погибли при пожаре в Приморье

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Три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате возгорания в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка.
Три человека погибли при пожаре в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.

«На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире были обнаружены тела трех погибших, мужчины 1962 г.р., женщины 2002 г.р. и ребенка 2021 г.р.» — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате пожара дом повреждён огнём на площади около 70 кв. м. Специалисты уже выясняют причины возгорания.

Ранее в Алтайском крае в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.

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