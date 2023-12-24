Три человека погибли при пожаре в Приморье

Три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате возгорания в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка.

Об этом сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.

«На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире были обнаружены тела трех погибших, мужчины 1962 г.р., женщины 2002 г.р. и ребенка 2021 г.р.» — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате пожара дом повреждён огнём на площади около 70 кв. м. Специалисты уже выясняют причины возгорания.

Ранее в Алтайском крае в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.