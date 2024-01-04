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Спасатель Штыб объяснил, как помочь провалившемуся под лёд человеку

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Полина Полетаева
Спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirsAid Максим Штыб рассказал RT, как стоит вести себя, если человек провалился под лёд.
Спасатель Штыб объяснил, как помочь провалившемуся под лёд человеку
  • Gettyimages.ru

«Если человек провалился под лёд, то подходить к нему опасно. Обязательно нужно вызвать спасателей. Если готовы помочь, то необходимо подползти и что-то ему протянуть — доску, длинную палку, элементы одежды, если совсем ничего другого нет. Необходимо протянуть что-то, за чтобы человек мог схватиться, но не за вас. И вот уже за этот предмет его вытаскивать. Лучше вообще, если есть верёвка, ей обвязаться, потому что всегда есть риск, что вы сами можете провалиться», — отметил Штыб.

По его словам, если человека удалось удачно вытащить, необходимо по возможности его согреть. Важно отвести его в тёплое помещение или переодеть при наличии сухой одежды, а затем вызвать скорую помощь, посоветовал собеседник RT.

Также он дал советы, если вы сами оказались в подобной ситуации. 

«Если провалились, надо выбираться, а не пытаться избавиться от одежды (тянущей на дно. — RT). Тратить время на скидывание одежды — не всегда удобно. Выживают те, кому удалось выкатиться на лёд, откатиться от полыньи и потом ползком выйти на берег. Либо, если лёд тонкий, иногда есть вариант добраться до берега, ломая его», — заключил собеседник RT.

Ранее директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал как избежать падений в зимний период.

Подробнее — в материале RT.

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