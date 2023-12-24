Минэнерго заявило о восстановлении энергоснабжения Дагестана

Министерство энергетики России заявило о восстановлении энергоснабжения Дагестана, которое было нарушено из-за непогоды.

«В Дагестане энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного накануне из-за сильного ветра энергоснабжения. Подключены все обесточенные потребители (на максимуме отключения затронули 125 тыс. человек)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вместе с этим министерство добавило, что минувшей ночью непогода привела к отключению энергоснабжения в Рязанской и Владимирской областях, где по состоянию на 06:00 мск без света оставались около 22 тыс. человек и около 7,6 тыс. человек соответственно.

Ранее сообщалось, что в Крыму реконструируют более 500 километров электроснабжения в 2024 году.