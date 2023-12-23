Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

Авария произошла на пятом километре автодороги Уфа — Чимшы в Республике Башкортостан, где водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и толкнулся с легковушкой и пассажирским автобусом. В результате инцидента погиб один человек, ещё четверо получили травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, ДТП произошло вечером 23 декабря. Виновником аварии, по предварительным данным, стал 40-летний водитель иномарки. Он погиб на месте происшествия, его пассажира госпитализировали.

«Также за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии в Ростовской области, в результате которой четыре человека погибли, ещё 14 получили травмы.