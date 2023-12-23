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В Подмосковье мужчины устроили перестрелку у ресторана, один человек убит

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Перестрелка произошла около ресторана в подмосковном Видном, пулевые ранения получили три человека, один из них скончался в больнице. Криминалисты уже работают на месте происшествия, расследуется уголовное дело об убийстве.
В Подмосковье мужчины устроили перестрелку у ресторана, один человек убит
  • РИА Новости

Погибший — 39-летний мужчина. По имеющимся данным, конфликт произошёл ночью 22 декабря. Ссора перешла в перестрелку. 

«В результате трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, ещё один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался», — сообщил Следственный комитет.

Ранее четыре человека получили ранения, в том числе один — тяжёлое, в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д'Ор в центре Брюсселя.

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