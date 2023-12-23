Станцию метро «Ладожская» в Петербурге откроют досрочно после ремонта

Станцию метро «Ладожская» Петербургского метрополитена откроют досрочно 27 января 2024 года после ремонта.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Это будет подарком городу, ветеранам и жителям к памятной дате — 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — заявил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Работы по капремонту вестибюля и наклонного хода станции идут с опережением графика.

В частности, на «Ладожской» появились входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Полностью обновлены инженерные коммуникации.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.