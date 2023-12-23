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Логистический парк построят в Молжаниновском районе Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице построят два офисных комплекса и логистический парк в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.
Логистический парк построят в Молжаниновском районе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Проекты будут реализованы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Одобрили планы строительства», — сказал Собянин.

Новые офисные комплексы будут расположены в районах Нагатинский Затон и Обручевский, а логистический парк — в Молжаниновском районе.

Кроме того, новый торговый центр планируется возвести в районе Богородское.

«Программа даёт возможность получить: инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, — льготы; городу — сбалансированную застройку; горожанам — работу у дома», — добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Измайлове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

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