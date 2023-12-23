Логистический парк построят в Молжаниновском районе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Проекты будут реализованы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Одобрили планы строительства», — сказал Собянин.
Новые офисные комплексы будут расположены в районах Нагатинский Затон и Обручевский, а логистический парк — в Молжаниновском районе.
Кроме того, новый торговый центр планируется возвести в районе Богородское.
«Программа даёт возможность получить: инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, — льготы; городу — сбалансированную застройку; горожанам — работу у дома», — добавил мэр.
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