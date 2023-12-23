В Нижегородском районе Москвы расселили десять домов по программе реновации

В Нижегородском районе Москвы завершили расселение десяти домов по программе реновации, жители ещё 16 зданий продолжают переселяться.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

«Новые квартиры получили более 1,2 тыс. жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жильё с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации», — сказал Лёвкин.

Пять расселённых домов уже демонтировано, на их месте построят новые дома.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два дома по реновации построят в районе Южное Бутово.