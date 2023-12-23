В Нижегородском районе Москвы расселили десять домов по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.
«Новые квартиры получили более 1,2 тыс. жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жильё с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации», — сказал Лёвкин.
Пять расселённых домов уже демонтировано, на их месте построят новые дома.
Ранее НСН сообщала, что в Москве два дома по реновации построят в районе Южное Бутово.