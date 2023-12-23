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В Нижегородском районе Москвы расселили десять домов по программе реновации

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В Нижегородском районе Москвы завершили расселение десяти домов по программе реновации, жители ещё 16 зданий продолжают переселяться.
В Нижегородском районе Москвы расселили десять домов по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

«Новые квартиры получили более 1,2 тыс. жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жильё с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации», — сказал Лёвкин.

Пять расселённых домов уже демонтировано, на их месте построят новые дома.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два дома по реновации построят в районе Южное Бутово.

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