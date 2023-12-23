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В Башкирии мужчина избил школьника из-за нецензурной брани

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Житель города Белорецка в Башкортостане избил 15-летнего подростка из-за нецензурной брани. Об этом сообщило МВД России по республике.
В Башкирии мужчина избил школьника из-за нецензурной брани
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

У школьника зафиксировано сотрясение головного мозга, а также кровоподтёки в области лица в связи с ударом по голове коленом и кулаком.

По данным министерства, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признал свою вину, раскаялся и извинился перед пострадавшим и его матерью.

Расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), завершено, оно направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Миассе возбудили дело против водителя, который избил школьника за то, что тот переходил дорогу в неположенном месте.

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