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Создателя мультфильма «Масяня» Куваева включили в реестр иноагентов

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Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев включён в реестр иноагентов по решению Минюста.
Создателя мультфильма «Масяня» Куваева включили в реестр иноагентов
  • РИА Новости

«О.И. Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооружённых сил Украины» — говорится в сообщении.

Также список иноагентов пополнили журналист и главред Carnegie. ru Александр Баунов, адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян, интернет-издание «Вёрстка Медиа», проект «Можем объяснить».

Ранее защита иностранного агента Дмитрия Муратова* обжаловала решение об отказе снять с него статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

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