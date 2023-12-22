Создателя мультфильма «Масяня» Куваева включили в реестр иноагентов
- РИА Новости
«О.И. Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооружённых сил Украины» — говорится в сообщении.
Также список иноагентов пополнили журналист и главред Carnegie. ru Александр Баунов, адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян, интернет-издание «Вёрстка Медиа», проект «Можем объяснить».
Ранее защита иностранного агента Дмитрия Муратова* обжаловала решение об отказе снять с него статус иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.