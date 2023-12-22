«Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных на пассажирском кресле

Компания «Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем пассажирском кресле в самолёте.

Об этом компания сообщает на своём сайте.

В заявлении сказано, что авиакомпания начала тестирование нового сервиса, который даст возможность пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта.

Уточняется, что на первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах «Аэрофлота» до 20 марта следующего года, после чего компания примет решение о продлении услуги на постоянной основе.

В октябре группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга ещё по 17 самолётам.