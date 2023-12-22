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Юрист Габович дал советы на случай прорыва трубы в квартире

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Юрист Антон Габович рассказал, что делать, если произошёл прорыв трубы в квартире.

«Если у человека в квартире давно капал кран и в какой-то момент дал большую протечку, залив квартиры снизу, то виновным будет считаться собственник жилья. Он вовремя не принял меры для устранения проблемы. Но если, например, протечка шла по стояку — по общей трубе дома — или осадки протекли с крыши, то виновником будет считаться управляющая компания», — заявил он в беседе с rostovgazeta.ru.

По его словам, нужно сразу зафиксировать причинённый ущерб. Независимо от того, кто несёт ответственность за затопление, важно обратиться в аварийную диспетчерскую и вызвать представителей управляющей компании (УК), чтобы они составили акт.

«В идеале я бы рекомендовал решать подобные вопросы с соседями в досудебном порядке. Ведь не исключено, что в ходе суда возникнут разногласия, потребуется привлечение экспертов», — сказал Габович.

Как уточнил эксперт, если виновна УК, но она отрицает свою вину, то единственным выходом станет обращение в суд.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

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